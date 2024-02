Russia: Lega, solidarietà a Quartapelle, nessuno tocchi funzioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo solidarietà alla collega Lia Quartapelle attaccata dall'ambasciata russa per una sua interrogazione parlamentare. L'Italia è un Paese libero dove un rappresentante del popolo ha il diritto e il dovere di esercitare le proprie funzioni. Nessuno tocchi la nostra democrazia". Lo affermano, in una nota, i deputati della Lega Paolo Formentini e Simone Billi, rispettivamente vicepresidente e capogruppo della commissione Affari esteri. (Com)