Migranti: Romano (Pd), su irregolarità al cpr Corelli intervenga prefetto

- Pestato, minacciato di ulteriori botte se non fosse stato zitto, ferito a tal punto da perdere sangue e portare il Capitano dell'aereo che doveva rimpatriarlo a negare il rimpatrio. Quindi legato mani, piedi e ginocchia e trascinato per metri e metri sull'asfalto, nuovamente picchiato prima di rientrare al Cpr. Questa è la ricostruzione di quanto accaduto ieri ad un ospite del Cpr di via Corelli che, se confermata, sarebbe di una gravità inaudita". Lo denuncia Paolo Romano, consigliere regionale lombardo del Partito Democratico, che dopo avere avuto notizia dell'accaduto ha deciso di sincerarsi di quanto accaduto andando al Cpr di via Corelli insieme ad esponenti del Naga e della rete Mai più Lager - No ai CPR. (segue) (Com)