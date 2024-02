Migranti: Romano (Pd), su irregolarità al cpr Corelli intervenga prefetto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo incontrato la persona protagonista suo malgrado della vicenda e riscontrato che le ferite e le lesioni riportate online corrispondono alla realtà. Ma la cosa più grave è che su come queste lesioni siano avvenute ci sono state date versioni diverse dal personale sanitario e dall'ente gestore e non esiste una versione ufficiale: non esiste il registro degli eventi critici, che dovrebbe raccogliere queste informazioni, e non esiste nella cartella clinica della persona in questione nessun documento, nonostante sia obbligatorio, né della visita al suo rientro verso le 12:30, né della visita successiva, avvenuta alle 18:40, né della visita che sembra sia avvenuta in mattinata all'aeroporto stesso. Una persona ci ha mentito dichiarando che al rientro al Cpr della persona offesa, la stessa avesse rifiutato di essere visitata, per poi auto-procurarsi le lesioni e richiedere successivamente la visita. Questa versione è stata velocemente smentita da altro personale che ha dichiarato che la visita al rientro è avvenuta, seppur in modo limitato, come conferma il paziente, a cui inizialmente è stata curata solo la ferita alla mano. In ogni caso di tutto ciò non c'è traccia". (segue) (Com)