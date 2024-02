Migranti: Romano (Pd), su irregolarità al cpr Corelli intervenga prefetto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I Cpr vanno chiusi, questa è una certezza" continua Romano, "ma alla gravità del sistema in sé si aggiungono sempre più spesso denunce di atti violenti da parte delle forze dell'ordine, un abuso della forza che è impossibile valutare in assenza dei documenti ufficiali che dovrebbero essere presenti ma non lo sono. Invierò una lettera urgente al Prefetto su queste mancanze e su altre, come la permanenza nel CPR di chi ha tentato più volte il suicidio. I diritti umani non sono rispettati, e questo è intollerabile". (segue) (Com)