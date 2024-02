Ex Ilva: Acciaierie d’Italia, a Genova linea che produce banda cromata torna in funzione lunedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'interrogazione dell'onorevole Orlando al governo sul fermo di una linea produttiva di banda stagnata dello stabilimento di Genova di Acciaierie d'Italia, l'azienda precisa che la linea che produce banda cromata utilizzando acido cromico è ferma da ieri, venerdì 16 febbraio, nel pomeriggio, per un intervento manutentivo su un rullo conduttore. È previsto - riferisce una nota - che tale intervento si concluda lunedì 19 febbraio con un fermo quindi pari a tre giorni. La linea che produce banda stagnata è invece ferma da fine dicembre 2023 per la realizzazione del più importante investimento, in termini economici e tecnico-strategici, sul ciclo latta degli ultimi 15 anni. Si precisa, inoltre, che il cantiere relativo alla commessa, in capo alla ditta Tenova, non ha mai registrato fermo. (Com)