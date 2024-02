Gaza: Netanyahu, “avanti fino alla sconfitta di Hamas, combatteremo anche a Rafah”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele continuerà a combattere fino alla sconfitta del movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza, inclusa la città meridionale di Rafah. Lo ha detto stasera il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. “Questa vittoria è a portata di mano”, ha detto il capo del governo, sottolineando che la sua politica è basata su “una forte pressione militare e negoziati difficili”. “Continueremo ad agire in questo modo finché non libereremo tutti”, ha detto Netanyahu riferendosi agli ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza. Il premier ha definito ancora una volta “deliranti” le richieste di Hamas, affermando che i colloqui andranno avanti solo quando il gruppo palestinese avrà ammorbidito la sua posizione. “Non ci fermeremo finché non li avremo distrutto tutti. E’ solo una questione di tempo”, ha detto Netanyahu, riferendosi ad Hamas. Il capo del governo israeliano ha detto di aver informato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che le Forze di difesa di Israele (Idf) andranno avanti con l’operazione militare a Rafah: "Chiunque dica che Israele non dovrebbe farlo sta dicendo che dovremmo perdere la guerra”, ha concluso.(Res)