Israele: Netanyahu, downgrade Moody’s non è fallimento, elezioni non adesso

- La decisione di Moody’s di declassare il rating creditizio di Israele per la prima volta in assoluto “non è un fallimento economico”. Lo ha detto stasera il primo ministro, Benjamin Netanyahu, in conferenza stampa. “Non penso affatto che qui ci sia stato un fallimento economico. I dati macroeconomici di Israele sono molto buoni”, ha detto il premier, citato dal quotidiano "Times of Israel", spiegando che il declassamento è dovuto esclusivamente alla guerra tra Israele e Hamas e aumenterà nuovamente una volta finiti i combattimenti. Parlando anche la prospettiva delle elezioni, il premier ha detto che si terranno “tra qualche anno”. “L’ultima cosa di cui abbiamo bisogno in questo momento sono le elezioni”, ha detto Netanyahu, sostenendo che votare per una nuova Knesset dividerebbe gli israeliani e quindi sarebbe un vantaggio per Hamas. “Suggerisco a tutti di aspettare pazientemente”, ha aggiunto. (Res)