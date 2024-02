Business news: Cina, rete in fibra ottica ampliata di 4,7 milioni di chilometri nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 4,7 milioni di chilometri di cavi in fibra ottica sono stati installati in Cina nel 2023, portando il totale nazionale a 64,3 milioni di chilometri. Lo indicano i dati del ministero dell'Industria e dell'Informazione. Alla fine del 2023, il Paese asiatico disponeva di quasi 1,14 miliardi di porte di accesso a Internet a banda larga, 64,86 milioni in più rispetto al 2022. Con una circolare emessa il mese scorso, il ministero ha fatto sapere che la rete mobile 5G e quella in fibra ottica con una velocità di mille megabit al secondo (Mbps) sarà estesa a tutte le contee e i capoluoghi situati lungo i confini nazionali entro la fine del 2025. (Cip)