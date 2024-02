Business news: Taiwan valuta incentivi per colmare deficit turistico con Giappone dopo Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Taiwan sta valutando incentivi per attrarre due milioni di visitatori dal Giappone quest'anno, nel tentativo di colmare il deficit turistico con quel Paese dopo la pandemia di Covid-19. Come riferito dal capo dell'Amministrazione del turismo, Chou Yung-hui, Taiwan punta ad attrarre 12 milioni di turisti internazionali nel corso del 2024, in linea con i livelli pre-pandemici. Nel 2019, Taiwan è stata visitata da 11,86 milioni di turisti internazionali, di cui 2,71 milioni provenienti dalla Cina, 2,16 milioni dal Giappone, 1,59 milioni da Hong Kong e 1,24 milioni dalla Corea del Sud. Lo scorso anno, l'isola ha registrato 6,4 milioni di visitatori internazionali, principalmente da Hong Kong, Macao e Corea del Sud. Quelli dal Giappone si sono attestati solo a 940 mila, in forte calo rispetto alla media annuale di 2,1 milioni registrata prima della pandemia. Da gennaio a novembre 2023, tuttavia, il Giappone ha accolto 3,9 milioni di turisti taiwanesi, pari a circa il 35 per cento dei 10,7 milioni degli abitanti dell'isola che si sono recati all'estero in quel periodo. Per colmare il divario, l'Amministrazione del turismo taiwanese prevede di collaborare con le compagnie aeree locali e offrire sconti di circa 34 dollari sui biglietti a tutti i visitatori giapponesi che presentano richiesta di passaporto per la prima volta o procedono a un suo rinnovo. (Res)