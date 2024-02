Business news: Cina, saldo dei prestiti verdi aumentato del 36,5 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il saldo dei prestiti verdi cinesi in valuta locale ed estera si è attestato a 4.230 miliardi di dollari nel 2023, in aumento del 36,5 per cento su base annua. Lo comunica la Banca centrale (Pboc), precisando che il tasso di crescita è stato superiore di 26,4 punti percentuali a quello di tutte le altre forme di prestito concesse lo scorso anno. Del totale, il 63,7 per cento dei finanziamenti è stato assegnato a progetti incentrati sulla riduzione delle emissioni di carbonio. Il saldo dei prestiti verdi per il potenziamento delle infrastrutture ha raggiunto 1.807 miliardi di dollari (+33,2 per cento su anno), mentre quelli dedicati alle rinnovabili a 1.112 miliardi di dollari (+38,5 per cento). Il governo del Paese asiatico, primo al mondo per emissioni di gas serra e consumo di carbone, sta investendo nella riconversione del modello produttivo nazionale e in un maggior controllo sul ricorso ai combustibili fossili, con l'obiettivo di raggiungere il picco delle emissioni entro il 2030 e la neutralità carbonica entro il 2060. (Cip)