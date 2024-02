Business news: Hong Kong, Ck Hutchison Holdings conferma stop alla Netco di Windtre con il fondo Eqt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Netco di WindTre con il fondo svedese Eqt è stata interrotta. Lo riferisce la multinazionale Ck Hutchison Holdings, con sede a Hong Kong, in un comunicato, in cui si precisa che “l'operazione per la costituzione di una rete di holding di società e altre attività per fornire servizi integrati di comunicazioni mobili e fisse all'ingrosso in Italia, nonché la vendita di una partecipazione del 60 per cento in tale attività a Eqt Infrastructure è stata interrotta”. L’iniziativa è stata motivata con il “mancato rispetto delle condizioni sospensive per la chiusura entro una data longstop concordata del 12 febbraio 2024”. Ck Hutchison continuerà tuttavia “a esplorare possibili operazioni infrastrutturali alternative per apportare valore alla società, comprese possibili operazioni infrastrutturali con Eqt Infrastructure qualora si presentasse l'opportunità appropriata”. (Cip)