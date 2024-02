Spagna: il "Galerna" resta l'unico sottomarino in dotazione della Marina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina militare ha dismesso spagnola ha dismesso il sottomarino S74 "Tramontana" che ha concluso i suoi quasi 40 anni di servizio. Alle Forze armate iberiche resta in dotazione, solo il sottomarino, l'S71 "Galerna", spiega “La Razon”, quantomeno sino a che non entrerà in servizio il nuovo S81 "Isaac Peral". La messa in servizio del sottomarino è prevista per la fine del 2024 o, al massimo, l'inizio del 2025. Il “Galerna”, peraltro, resta in attività nonostante la sua vita operativa sia tre anni più anziana di quella del “Tramontana”. (Spm)