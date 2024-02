Roma: bandiere palestinesi e striscioni, protesta davanti a sede Rai, "Non in nostro nome"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bandiere della Palestina, cartelli e striscioni per chiedere "lo stop al genocidio" e le "dimissioni dell’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio". Si è tenuta questo pomeriggio una manifestazione davanti alla sede della Rai a Roma indetta da Spin Time Labs e alla quale ha aderito anche la Rete degli studenti medi, contro l’attuale gestione Rai. Circa 600 persone secondo la Questura, oltre 5 mila secondo gli organizzatori, si sono radunate intorno alle ore 15:30 davanti alla sede di viale Mazzini, dove sono state sventolate bandiere della Palestina ed esposti numerosi striscioni e cartelli. In particolare, uno striscione portava la scritta: "Non in nostro nome, stop al genocidio". Successivamente, il presidio ha lasciato il posto a un corteo che da viale Mazzini si è spostato sotto la sede Rai di via Teulada. "Oggi più di 5 mila persone erano davanti alla sede di viale Mazzini della Rai e poi in corteo fino alla sede di via Teulada", afferma la Rete degli studenti medi del Lazio in una nota. "La manifestazione, indetta da Spin Time Labs - spiegano gli studenti - ha ribadito che di fronte le dichiarazioni dell’amministratore delegato della Rai Sergio Roberto l’unica risposta possibile è continuare a gridare in tutti gli spazi pubblici e mediatici che in Palestina sta avvenendo un vero e proprio genocidio. In piazza lo abbiamo urlato, vogliamo le dimissioni di Roberto Sergio. La televisione di Stato non ci rappresenta più. Vogliamo essere liberi di continuare a dire cessate il fuoco e stop al genocidio", conclude la nota.(Rer)