Libia: inviato Onu, inaccettabili altri ritardi nella formazione di un governo unitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni ulteriore ritardo nella formazione di un governo unitario in Libia è “inaccettabile”. Lo ha detto l’inviato delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, in occasione deel tredicesimo anniversario della rivoluzione che il 17 febbraio 2011 portò alla fine del regime di Muammar Gheddafi. “L’attuale status quo rappresenta una minaccia significativa per l’unità della Libia. La fragilità delle sue istituzioni e le profonde divisioni all’interno della nazione rappresentano gravi rischi per la sua stabilità. È imperativo che i leader libici riconoscano le proprie responsabilità e siano ritenuti responsabili delle loro decisioni e azioni, poiché hanno un impatto diretto sulla vita del popolo libico. Devono riunirsi, risolvere tutte le questioni politicamente controverse e concordare una via da seguire per costruire una Libia forte, unita e resiliente", ha detto Bathily. (segue) (Lit)