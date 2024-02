Libia: inviato Onu, inaccettabili altri ritardi nella formazione di un governo unitario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato Onu sta portando avanti un’iniziativa rivolta ai cinque principali soggetti istituzionali libici – il Consiglio presidenziale (organo tripartito che svolge le funzioni di capi di Stato), la Camera dei rappresentanti (la Camera bassa eletta nel 2014 che si riunisce nell’est), l’Alto Consiglio di Stato (la Camera Alta con sede a Tripoli), il Governo di unità nazionale e il Comando generale dell’Esercito nazionale libico. Questi cinque soggetti dovrebbero nominare tre rappresentati che dovranno sedere allo stesso tavolo per trovare un compresso sulle cosiddette “questioni irrisolte”: il secondo turno obbligatorio delle elezioni presidenziali; la validazione delle elezioni presidenziali insieme alle parlamentari; la formazione di un “nuovo governo” incaricato di portare il Paese al voto. "Solo attraverso la buona fede e il compromesso possono tracciare un percorso verso un futuro migliore, dove prevalgano libertà, democrazia e prosperità. Il popolo libico ha sopportato un’attesa prolungata e non può accettare ulteriori ritardi nella formazione di un governo unificato che riunisca tutte le regioni – Est, Ovest e Sud – per ricostruire il tessuto sociale e l’economia e ripristinare l’autonomia e la dignità della nazione”, ha concluso Bathily. (Lit)