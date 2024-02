Business news: Cina, 391 miliardi di dollari di prestiti da Banca di sviluppo agricolo per rilanciare settore nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca di sviluppo agricolo della Cina ha concesso prestiti per 391,35 miliardi di dollari nel 2023. Lo indicano i dati diramati dall'istituto, che lo scorso anno vantava un patrimonio di 1.390 miliardi di dollari. Fondata nel 1994, la Banca di sviluppo agricolo è controllata direttamente dal Consiglio di Stato, il governo cinese. La modernizzazione dell'agricoltura e la creazione di un sistema d'approvvigionamento alimentare diversificato sono punti cardine nell'agenda di Xi Jinping. Al termine della Conferenza centrale sul lavoro rurale, tenuta a Pechino il 19 e 20 dicembre scorsi, il presidente cinese ha fatto il punto sui risultati raggiunti nel 2023, delineando le priorità del lavoro agricolo nell'anno in corso. "Nel 2023, la Cina ha superato disastri naturali relativamente gravi e altre condizioni avverse, si è assicurata un nuovo record nella produzione di grano, ha registrato un aumento relativamente rapido del reddito degli agricoltori e ha mantenuto l'armonia e la stabilità nelle aree rurali", ha detto. Nel 2024, il governo continuerà a lavorare per conferire slancio alla modernizzazione agricola investendo sulle tecnologie di base, evitando una "ricaduta su larga scala" nella povertà. Sono inoltre stati annunciati sforzi per migliorare la capacità di prevenzione delle calamità naturali e per ottimizzare l'edilizia e la governance rurali. (Cip)