Medio Oriente: ministro Esteri egiziano, “nessun campo profughi al confine con Gaza”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto non sta costruendo alcun campo profughi al confine con la Striscia di Gaza, ma sta portando avanti una “manutenzione ordinaria delle fortificazioni”. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, in un’intervista a “Sky News Arabia”. Il capo della diplomazia del Cairo ha definito “un'esagerazione” i vari articoli di stampa che indicavano che l'Egitto stesse predisponendo una struttura per ospitare rifugiati provenienti dalla Striscia di Gaza. “No, non stiamo preparando nulla di tutto questo dalla nostra parte del confine. Stiamo facendo una manutenzione ordinaria del nostro confine e delle nostre fortificazioni di confine. Non è in alcun modo correlato alla fornitura di campi o rifugi dalla nostra parte del confine. Stiamo fornendo una grande quantità di assistenza umanitaria e tende per dare rifugio ai palestinesi che non hanno alcun riparo e in aree che speriamo siano immuni da attività militari”, ha aggiunto. (segue) (Cae)