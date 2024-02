Medio Oriente: ministro Esteri egiziano, “nessun campo profughi al confine con Gaza” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capo della diplomazia egiziana, lo sfollamento dei palestinesi "è una linea rossa" che è stata indicata al più lato livello istituzionale. "Non accetteremo la liquidazione della causa palestinese rimuovendo i palestinesi dal loro territorio, dalle loro terre e creando nuove condizioni di sfollamento. Se andate al valico di Rafah, vedrete chilometri di camion in attesa di entrare, in attesa di essere controllati al valico israeliano. Questo processo di valutazione a volte è molto complicato. È ridicolo affermare che stiamo in qualche modo limitando gli aiuti. È nel nostro interesse fornire gli aiuti da una prospettiva umanitaria, ma anche aiutare i palestinesi a rimanere nella loro terra", ha spiegato ancora Shoukry. (Cae)