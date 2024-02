Navalnyj: Ovd-Info, 340 persone arrestate in manifestazioni in memoria dissidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 340 persone sono state arrestate in diverse manifestazioni organizzate in 30 città russe dopo la morte di Aleksej Navalnyj, il dissidente russo deceduto ieri in una colonia penale. Lo ha riferito l'organizzazione non governativa Ovd-Info. Si tratta della più grande ondata di arresti nel corso di manifestazioni politiche in Russia dal settembre del 2022, quando più di 1.300 furono poste in stato di detenzione durante le proteste contro la “mobilitazione parziale” dei riservisti per la campagna militare in Ucraina. Secondo l'Ong, il numero maggiore di arresti oggi è avvenuto a San Pietroburgo e Mosca, dove il movimento a sostegno di Navalnyj è tradizionalmente molte forte: alle 15 ora italiana nelle due città erano state arrestate, rispettivamente, 74 e 49 persone. (Res)