Ucraina: presidenza, presto accordi garanzie sicurezza con Danimarca e Paesi Bassi

- I prossimi due paesi dell'Unione europea che dovrebbero firmare degli accordi per le garanzie di sicurezza con l'Ucraina saranno la Danimarca e i Paesi Bassi. Lo ha affermato il portavoce del presidente dell'Ucraina Serhiy Nikiforov, nel corso di una diretta televisiva. "Sembra che la Danimarca e i Paesi Bassi saranno i prossimi paesi con cui verranno firmati tali accordi", ha detto Nikiforov. Il portavoce ha osservato che non può rivelare la data in cui verranno firmati questi accordi, ma ha osservato che ciò avverrà presto. "Accadrà molto presto", ha detto il portavoce del presidente. (Kiu)