Usa-Germania: morte Navalnyj, Harris e Scholz confermano necessità di aiutare Ucraina contro aggressione Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Germania ritengono che la morte di Aleksej Navalnyj evidenzia la "brutalità" di Mosca e la necessità di continuare a sostenere l'Ucraina contro l'aggressione russa. Lo affermano la vice presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, e il Cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in una nota diffusa dalla Casa Bianca al termine di un incontro tenuto a Monaco, a margine della Conferenza sulla sicurezza. I due leader "hanno preso atto delle notizie sulla morte di Aleksej Navalnyj, che sottolineano la brutalità della Russia e la necessità di continuare ad aiutare l'Ucraina nella lotta contro l'aggressione russa". Harris, ha inoltre "espresso apprezzamento per il contributo esemplare dato dalla Germania alle necessità di auto-difesa dell'Ucraina e per la leadership personale del Cancelliere nel promuovere un solido sostegno europeo e internazionale alla stabilità economica dell'Ucraina". Harris e Scholz, conclude la nota, "hanno ribadito il loro impegno a coordinare in maniera serrata gli approcci alla gestione della concorrenza con la Repubblica popolare cinese". (Was)