Gaza: premier Qatar, “negoziati poco incoraggianti, tempo non gioca a favore”

- Il primo ministro del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ha espresso profonda preoccupazione riguardo alla situazione in evoluzione a Rafah, nella parte meridionale della Striscia di Gaza, sottolineando che il tempo “non gioca a favore” e che “l'andamento dei negoziati negli ultimi giorni" tra il movimento islamista palestinese Hamas e Israele "non è molto promettente”. Parlando alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza, il primo ministro ha evitato di entrare nei dettagli delle negoziazioni in corso, ma ha sottolineato l'importanza di affrontare gli aspetti umanitari all'interno di un eventuale accordo. "L'evolversi della situazione a Rafah rischia di essere molto pericolosa per l'intera regione", ha osservato il primo ministro.(Res)