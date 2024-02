Navalnyj: Della Vedova (Più Europa), richiedo visto per i funerali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sto facendo richiesta di visto per partecipare ai funerali di Navalnyj, qualora la famiglia dovesse considerare positivamente la presenza di politici italiani ed europei. E penso che sarebbe importante che molti facciano un passo in questa direzione”. Lo ha affermato stamattina Benedetto Della Vedova, deputato di Più Europa, a margine di una tavola rotonda organizzata dalla comunità dei Russi liberi, con Leonid Gozman, politico russo di lungo corso e strenuo oppositore della dittatura putiniana. “Gozman ha sottolineato che la ferocia della dittatura putiniana è inscalfibile come il suo controllo poliziesco sulla Russia - ha aggiunto il parlamentare -. E ha insistito sul fatto che solo una mancata vittoria di Putin in Ucraina lo indebolirà sul piano interno e gli impedirà di proseguire la sua guerra imperialista, distogliendolo dall’obiettivo di sconfiggere l’occidente con i suoi valori. La più efficace reazione alla morte di Navalnyj ucciso dal regime putiniano è quella di rafforzare anziché indebolire il sostegno alla Ucraina”. (Rin)