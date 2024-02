Navalnyj: Magi (Più Europa), sì a piazza congiunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ieri, a poche ore dalla notizia della morte di Navalnyj, siamo andati davanti all’ambasciata russa a Roma per manifestare tutto il nostro sdegno per l’omicidio di Stato ad opera di Putin nei confronti di uno dei suoi più grandi oppositori. E raccogliamo l’invito di Carlo Calenda all’iniziativa congiunta di lunedì. La volontà imperialista di Putin è uno dei motivi per cui, come Più Europa, abbiamo proposto l’idea di una lista per gli Stati Uniti d’Europa in vista delle prossime elezioni Europee, aperta a tutti coloro che avvertono la medesima urgenza. Solo un’Europa unita, federale, con una politica estera e di difesa comune può arginare la grande minaccia putiniana. Il 24 febbraio a Roma ci ritroveremo con questo spirito”. Lo scrive su X (ex Twitter) il deputato e segretario di Più Europa, Riccardo Magi. (Rin)