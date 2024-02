Trasporti: Adinolfi (Lega), stazione Terracina necessaria per rilancio territorio, procedere spediti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ripristino della tratta ferroviaria - sottolinea Adinolfi - è un obiettivo ambizioso quanto necessario, non solo per la comunità e per tutti i residenti pendolari, ma anche per la valorizzazione turistica del territorio, che con la riapertura del Teatro Romano ha dato avvio a un nuovo corso per il turismo dell'intera provincia pontina, una provincia carente sotto il profilo dei collegamenti, che hanno necessità di essere potenziati anche in vista dell'imminente Giubileo. La riattivazione della linea ferroviaria, a tal proposito, rappresenta un'opera strategica anche in termini di sicurezza poiché andrà a ridurre il traffico su strada dalle arterie principali come la Pontina e la Via Appia, abbracciando altresì le indicazioni dell'Unione europea in fatto di riduzione delle emissioni in atmosfera. Si faccia squadra portando avanti il progetto al di là degli schieramenti, nella consapevolezza dei tanti benefici che tale opera porterà alla città di Terracina, ai suoi cittadini e ai tanti che la scelgono quale meta per le proprie vacanze o per un week end fuoriporta", conclude. (Com)