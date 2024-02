Gaza: ministra Lavoro spagnola Diaz torna a chiedere cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del governo spagnolo e ministra del Lavoro, Yolanda Díaz, ha chiesto sabato il cessate il fuoco a Gaza e ha esortato il governo e la comunità internazionale a "fare e impegnarsi di più" a favore del popolo palestinese. "Chiediamo adesso un cessate il fuoco immediato. Lo facciamo con la forza che abbiamo, chiediamo che la comunità internazionale faccia di più e chiediamo anche che anche il governo spagnolo si impegni di più", ha affermato Díaz nelle dichiarazioni ai media durante la sua partecipazione. alla manifestazione “Libertà per la Palestina” a Madrid. Díaz ha affermato che "si sta commettendo un'autentica barbarie" a Gaza, dove "si violano il diritto internazionale e i diritti umani", quindi "è essenziale" porre fine alla barbarie adesso. Per arrivare al cessate il fuoco, la leader di Sumar ha assicurato che da oggi "si continuerà a lavorare", come fatto finora, per fermare la vendita di armi a Israele e per sanzionare questo Stato. "Dobbiamo anche sanzionare Israele, come abbiamo fatto in situazioni identiche con il resto dei Paesi del mondo," ha detto la ministra spagnola. (Spm)