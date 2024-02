Gaza: premier Qatar, cessate il fuoco non dovrebbe avere precondizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cessate il fuoco tra il movimento islamista palestinese Hamas e Israele “non dovrebbe essere subordinato alla liberazione degli ostaggi”. Lo ha detto oggi il primo ministro del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. “Riconosciamo l’importanza di raggiungere un accordo sugli ostaggi e restituirli alle loro famiglie, ma riconosciamo anche l’importanza di fermare la guerra oggi, anche senza precondizioni. E crediamo che fermare la guerra riporterà indietro gli ostaggi. E la restituzione degli ostaggi porrà fine alla guerra, ma vorremmo che ciò accadesse senza ulteriori scuse. Questo è il dilemma in cui ci siamo trovati e, sfortunatamente, molti paesi ne hanno abusato, affermando che per ottenere un cessate il fuoco è necessario un accordo sugli ostaggi. Non dovrebbe essere condizionale. Ciò che è condizionale è la catastrofe umanitaria a Gaza”, ha detto Al Thani. (Res)