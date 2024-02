Gaza: premier Qatar, solidali sia con vittime palestinesi che israeliane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I crimini dovrebbero essere condannati chiunque ne sia l'autore e siamo solidali con le vittime e la sofferenza della parte israeliana e palestinese. Vogliamo un futuro migliore per tutti e che ognuno possa tornare a casa sua in sicurezza”. Lo ha detto oggi il primo ministro del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. “Ci sono ancora disaccordi riguardo all'accordo sullo scambio degli ostaggi e il tempo non è dalla nostra parte. Ci sono difficoltà nell'aspetto umanitario dei negoziati. Stiamo facendo tutto il possibile per raggiungere un accordo. Abbiamo fatto progressi nelle ultime settimane, ma negli ultimi giorni abbiamo dovuto affrontare disaccordi”, ha detto Al Thani. (Res)