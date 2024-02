Milano: Sangiuliano e La Russa in visita a Palazzo Citterio, aprirà in autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Palazzo Citterio a Milano è soggetto al cantiere per l’ampliamento degli spazi della Pinacoteca di Brera, destinato ad ospitare la collezione di arte contemporanea del museo. Per verificare lo stato di avanzamento dei lavori, oggi hanno fatto visita il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e il Presidente del Senato, Ignazio La Russa Si tratta del quinto sopralluogo del Ministro in meno di un anno. Con il direttore della Pinacoteca di Brera, Angelo Crespi, erano presenti anche il Sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi; il capo di Gabinetto, Francesco Gilioli; e il Direttore generale Spettacolo del MiC, Antonio Parente. (segue) (Com)