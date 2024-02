Milano: Sangiuliano e La Russa in visita a Palazzo Citterio, aprirà in autunno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il Ministro Sangiuliano per quello che fa per la cultura. Io credo che Milano gli sia debitrice della volontà di dare alla città dei punti di riferimento culturali che colpevolmente non sono stati realizzati", ha dichiarato il Presidente La Russa. Mentre per il ministro Sangiuliano:“Il raddoppio della Pinacoteca di Brera con la struttura di Palazzo Citterio è uno dei punti qualificanti dell'azione del Governo per la cultura. Questo era un edificio acquistato nel 1972, che poi per motivi quasi misteriosi non era mai stato concretizzato in un'area museale. Finalmente, dopo un grande impegno, questo anno ci siamo. Siamo sicuri che in autunno riusciremo ad aprire questo spazio museale, che sarà uno dei più importanti della città di Milano. Ringrazio il direttore Crespi per l'operosità'”, ha detto al termine della visita. (Com)