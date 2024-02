Firenze: Mazzetti (FI), su codice appalti narrazione fuorviante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è il giorno del lutto regionale: dobbiamo rispettare i morti e riflettere, ma anche ringraziare le Forze dell'ordine e i soccorritori intervenuti. Bisogna fare chiarezza sulla tragedia del crollo, in tribunale ma anche nel dibattito pubblico. “Il nuovo codice degli appalti pubblici, una delle riforme richieste per il Pnrr, non c'entra nulla con l'opera in questione, un cantiere privato, contrariamente a quanto viene fatto credere". Lo afferma in una nota Erica Mazzetti, deputato di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI. "Voglio chiarire subito – aggiunge Mazzetti – che in nessun articolo del nuovo codice è contenuta una qualsiasi disposizione che riduce i controlli sui materiali, le certificazioni sulle imprese in subappalto, i compiti del progettista come del direttore lavori". "Condivido l'indignazione e la richiesta di giustizia per questa tragedia, come per tutte le altre avvenute negli anni, ma mi oppongo – rimarca Mazzetti – a questa narrazione sbagliata e fuorviante, portata avanti da una parte politica e sindacale e pompata sui media, secondo la quale i cantieri edili sarebbero una sorta di Far West, in mano a biechi speculatori senza scrupoli, che lucrano tagliando sui materiali e sfruttando manodopera irregolare. E poi, visto che ancora siamo un paese civile con uno Stato di diritto, la responsabilità è dei singoli". (segue) (Rin)