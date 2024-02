Firenze: Mazzetti (FI), su codice appalti narrazione fuorviante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non agiamo sull'onda del momento, riflettiamo, come da tempo stiamo facendo nel dipartimento lavori pubblici di Forza Italia per apportare dei correttivi al codice appalti lavori pubblici e valutiamo anche come migliorare le regole per i cantieri, senza fare di tutta l'erba un fascio", è l'invito di Mazzetti che rivendica: "Non ci sto a far passare tutte le nostre imprese e tutti i professionisti come dei barbari o degli incapaci o dei collusi. Sono convinta del contrario e credo che si debba dire la verità, a tutela delle nostre imprese che agiscono, da sempre, ai massimi livelli nel mercato internazionale e la cui stragrande maggioranza lavora bene e con coscienza, cercando di muoversi con estrema fatica in una giungla di norme; proprio per questo, più volte ho proposto il made in Italy nelle costruzioni in quanto eccellenza mondiale". "Sicuramente, dobbiamo ragionare su molti fattori – riflette -: la qualifica delle aziende anche per lavori privati, l'unificazione di tutti i contratti, il potenziamento della sicurezza già in fase di progettazione, con adeguati costi, invece che solo in cantiere. Sono alcune delle proposte su cui stiamo lavorando". (segue) (Rin)