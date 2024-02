Firenze: Mazzetti (FI), su codice appalti narrazione fuorviante (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il settore edile non è esente da problemi, siamo spesso lontani da uno standard di qualità dell'organizzazione e delle maestranze, che sarebbe necessaria stare al passo con i tempi, anche se negli anni tanto si è fatto e tanto altro potremmo fare ma di certo, per accompagnare il cambiamento in meglio, non serve parlare di nuove leggi, come proposto da alcuni colleghi e sindacati, per arrivare addirittura a proporre un "omicidio colposo in cantiere", ma fare rispettare quelle esistente con controlli regolari: sicuramente chi sbaglia deve pagare ma non si può colpire un intero settore che è fondamentale in termini di Pil e posti di lavoro", conclude Mazzetti. (Rin)