Ucraina: premier danese, Russia non vuole la pace, prepariamoci a difenderci aiutando Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Danimarca ha donato tutta la sua artiglieria all'Ucraina e ora sta lavorando per favorire le forniture di munizioni. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen intervenendo ai lavori della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. “L'Ucraina non può vincere la guerra senza armamenti. La Russia non vuole la pace e la sua attitudine aggressiva non la vediamo solo in Ucraina ma anche in Africa, nei Balcani o nella regione artica”, ha detto la premier. “La Russia non vuole la pace. E se non vogliono la pace e stanno trasformando la loro economia in un'economia di guerra” dobbiamo agire “per difenderci e per difenderci dobbiamo difendere l'Ucraina”. “Non abbiamo bisogno di altre parole, servono decisioni”, ha aggiunto Frederiksen. (Res)