Medio Oriente: l'Egitto annuncia la creazione di "una zona logistica" al confine con Gaza

- Le Forze armate dell'Egitto stanno attualmente predisponendo un'area logistica volta a ricevere gli aiuti diretti alla Striscia di Gaza, con l'ulteriore obiettivo di alleviare il traffico nell'area di Al Arish e di agevolare le operazioni della Mezzaluna rossa egiziana. Lo ha detto dal governatore egiziano del Nord Sinai, Mohamed Abdel Fadil Shousha, in risposta a vari articoli che indicavano che l'Egitto stesse costruendo una struttura per ospitare rifugiati provenienti dalla Striscia di Gaza. Secondo le dichiarazioni di Shousha, l'area in fase di realizzazione è destinata a facilitare l'invio di aiuto, e non accogliere sfollati: includerà parcheggi per i camion, magazzini sicuri, uffici amministrativi, alloggi per gli autisti e sarà provvista di mezzi di sussistenza ed elettricità. Il funzionario egiziano ha inoltre specificato che gli aiuti destinati alla Striscia di Gaza arriveranno al governatorato attraverso tre vie: via terra tramite i camion, via mare attraverso il porto marittimo di Al Arish e via aria tramite l'aeroporto internazionale della stessa città egiziana. (Cae)