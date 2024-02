Napoli: M5s su omicidio Ponticelli, in Antimafia determinati nell’accertare verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo oltre quarant'anni, il cruento duplice omicidio di Ponticelli del 1983 resta avvolto da troppa nebbia. “Noi di M5s siamo sempre stati determinati nel voler cercare la verità, che finora non c'è. Tanto che abbiamo chiesto di assumere in commissione Antimafia la presidenza del comitato e di continuare l'inchiesta iniziata nella , appunto, nella scorsa legislatura e conclusa con una relazione votata all'unanimità”. Così in una nota i parlamentari M5s in commissione Antimafia. “È dovere andare a fondo su questa terrificante vicenda, e intendiamo produrre il massimo sforzo per mantenere l'impegno e capire i collegamenti della camorra nell'intera vicenda e dei pentiti che hanno indirizzato le indagini L'impronta della camorra su questo caso e sulle successive vicissitudini è ormai più che evidente, e l'ottimo lavoro interrotto nella passata legislatura va assolutamente ripreso da dove lo avevamo lasciato, e va portato termine. Ci aspettiamo da tutte le forze politiche la massima collaborazione, senza sotterfugi o giochini parlamentari di alcun tipo. Nunzia e Barbara, dopo quattro decenni, meritano giustizia, ciò può avvenire indagando sul ruolo attivo e manipolativo dei camorristi nella caserma Pastrengo di Napoli”, aggiungono. (Rin)