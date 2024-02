Navalnyj: Faraone (Iv), chiesto minuto raccoglimento a Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal capo dello Stato a ogni singolo Comune, l'Italia ha sentito il lutto per la morte dell'oppositore russo Navalny, e la preoccupazione crescente per il regime di Putin. “Credo sia doveroso che sia alla Camera che al Senato, alla prima seduta utile, si tenga un minuto di raccoglimento". Lo scrive su X Davide Faraone, capogruppo di Italia viva alla Camera. "In questo modo tutti i gruppi parlamentari potranno esprimere il proprio sdegno per quello che avviene abitualmente in Russia. È quanto abbiamo chiesto al presidente della Camera", conclude. (Rin)