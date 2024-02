Roma: bimba e nonna aggredite da 2 cani ad Anguillara Sabazia, condizioni stazionarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stazionarie le condizioni della bambina di due anni e della nonna aggredite ieri mattina in casa da due cani ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Da quanto si apprende la bambina, ricoverata in terapia intensiva pediatrica del Gemelli diretta dal professor Giorgio Conti, ieri è stata sottoposta a un lungo e delicato intervento multispecialistico durato oltre 5 ore per curare le profonde lesioni a testa, viso e arti. La bimba, in condizioni stazionarie rispetto a ieri, resta in sedazione profonda, e la prognosi resta riservata. Stazionarie le condizioni anche della donna, che dopo l’accaduto è stata trasportata all’ospedale San Camillo, dove è stata sottoposta a un intervento al braccio sinistro. La donna è ricoverata in terapia intensiva in prognosi riservata.(Rer)