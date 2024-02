Ue: Habeck, non ci sono ragioni per non investire nell'industria della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono ragioni per non investire nell'industria della difesa. Lo ha detto il vice cancelliere e ministro dell'Economia e della Protezione climatica tedesco Robert Habeck intervenendo ai lavori della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Habeck ha spiegato come alcuni Paesi siano “troppo fieri” delle capacità dei loro attori del settore e non vogliano condividere, ostacolando il progetto di una difesa comune europea. “Dobbiamo trovare il sistema migliore, che siano droni, intelligenza artificiale, e produrlo ovunque”, ha aggiunto il ministro. (Geb)