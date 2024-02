© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ringrazio il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, per la solidarietà e per l'impegno a tutelare la libertà del parlamento italiano. Così su X la deputata democratica, Lia Quartapelle, attaccata ieri dall'ambasciata russa per aver presentato un'interrogazione parlamentare sulla presenza di tre esponenti neofascisti italiani alla commemorazione di Daria Dugin nella sede dell'ambasciata a Roma.