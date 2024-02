Usa-Israele: Blinken a coloquio con Herzog, focus su situazione in Striscia di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato il presidente di Israele, Isaac Herzog, a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Blinken, ha detto il portavoce Matthew Miller, "ha riaffermato il diritto di Israele di garantire che gli attacchi terroristici del 7 ottobre non possano mai più ripetersi". Le parti hanno quindi "discusso degli sforzi in corso per garantire il rilascio degli ostaggi e raggiungere una pausa umanitaria che aiuterebbe a consentire un maggiore flusso di assistenza umanitaria ai civili palestinesi a Gaza. Blinken ha ribadito che gli Stati Uniti non potrebbero sostenere un’operazione militare di terra a Rafah senza un piano credibile e attuabile per garantire la sicurezza di oltre un milione di persone che vi trovano rifugio". Il segretario di Stato "ha sottolineato la necessità che tutte le parti adottino misure fattibili per proteggere le vite dei civili e impedire l’espansione del conflitto" e "sottolineato l'impegno degli Stati Uniti per una pace duratura nella regione, anche attraverso la creazione di uno Stato palestinese con sicurezza garantita per Israele". (Was)