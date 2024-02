Lazio: Tiero (Fd'I), pronta proposta di legge su botteghe storiche città di fondazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho il piacere di annunciare la presentazione di una proposta di legge regionale che consentirà ad attività importanti e rinomate di Latina e delle città di fondazione di poter ricevere la giusta considerazione da parte della Regione Lazio". Lo dichiara il consigliere di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, Enrico Tiero, viceportavoce regionale di Fd'I e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio. In una nota, Tiero spiega: "Ho condiviso la richiesta avanzata dal consigliere comunale di Latina, Mario Faticoni, presidente della commissione Attività produttive del capoluogo pontino, che nei giorni scorsi ha rivendicato la necessità di tutelare anche le attività e le botteghe delle Città di Fondazione come Latina (fondata nel 1932), Aprilia (1935), Pontinia e Sabaudia (1934), ma anche Colleferro (1935) e Pomezia (1938). Ho il piacere di annunciare la presentazione di una proposta di legge regionale che consentirà ad attività importanti e rinomate di Latina e delle città di fondazione di poter ricevere la giusta considerazione da parte della Regione Lazio. Con la modifica della legge regionale 1 del 10 febbraio 2022 si punta a dare la possibilità di promuovere e valorizzare le botteghe storiche esistenti anche nelle cosiddette città di fondazione. Si tratta di centri di più recente formazione, sorte circa 80-90 anni e che comunque rappresentano ormai un pezzo di storia del nostro Paese". (segue) (Com)