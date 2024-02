Lazio: Tiero (Fd'I), pronta proposta di legge su botteghe storiche città di fondazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La bottega storica - sottolinea Tiero - e con essa la cultura artigianale andrebbero protette con le stesse risorse e la medesima energia con le quali vengono tutelati i monumenti di una città. Il provvedimento vuole promuovere e valorizzare le produzioni, le conoscenze e le pratiche di eccellenza, tutelando i mestieri a rischio di estinzione. Occorre riaffermare il valore e l'importanza degli antichi mestieri e del lavoro artigiano, per favorire la sopravvivenza e il ritorno delle botteghe artigiane, e promuovere l'avvicinamento e la formazione dei giovani in questo settore, che può offrire importanti opportunità occupazionali. Ciò vale per le città con grandi tradizioni storiche come pure per le realtà sorte lo scorso secolo e che ormai rappresentano un patrimonio culturale, artistico e storico del nostro Paese. Le botteghe rappresentano un pezzo fondamentale della storia e della cultura del nostro territorio. Un simbolo sociale che non può essere cancellato ma che anzi deve essere tutelato con tutto l'impegno politico possibile. Per questa ragione e più in generale, auspichiamo che, al per il comparto delle botteghe storiche, siano avviate ulteriori e concrete iniziative che ne proteggano la sopravvivenza". (segue) (Com)