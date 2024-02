Lazio: Tiero (Fd'I), pronta proposta di legge su botteghe storiche città di fondazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Regione - prosegue Tiero - stiamo lavorando assiduamente per fare gli interessi del commercio e dei vari settori del mondo produttivo. Esprimo soddisfazione per lo stanziamento di 2,4 milioni di euro per la salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività artistiche, dei mercati e delle fiere di valenza storica, nonché delle attività storiche di commercio su aree pubbliche. Colgo l'occasione per ringraziare l'assessore Roberta Angelilli per la sensibilità e la determinazione dimostrata nel sostenere questi 'tesori preziosi' che custodiscono la storia, la tradizione e l'identità della nostra regione", conclude Tiero. (Com)