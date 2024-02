Yemen: presidente Al Alimi, necessario fare maggiore pressione sull’Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessario esercitare maggiore pressione sull’Iran per arrivare alla pace in Yemen: solo così si fermeranno gli attacchi dei ribelli Houthi alla navigazione nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden. Lo ha detto oggi Rashad Muhammad Al Alimi, capo del Consiglio presidenziale dello Yemen con sede ad Aden, alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. “Gli attacchi degli Houthi non sono come quelli dei pirati in Somalia. E’ diverso: hanno droni, missili e perfino sottomarini. Serve più pressione sull’Iran”, ha aggiunto. (Res)