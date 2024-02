Ungheria: Orban, ringrazio ex presidente Novak, sue dimissioni giuste ma resta grande perdita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' giusto ringraziare Katalin Novak per aver rassegnato le dimissioni da presidente dell'Ungheria. Lo ha detto il premier ungherese, Viktor Orban, durante il suo discorso alla nazione. "L'anno 2024 non poteva iniziare peggio. La nostra presidente della Repubblica ha presentato le sue dimissioni al Parlamento. È come un incubo, pesa su tutti noi", ha esordito il premier, e poi ha elogiato a lungo Novák, sostenendo che era "la persona giusta" per la presidenza della Repubblica. Secondo Orban le sue dimissioni sono una scelta giusta ma anche "una grande perdita per l'Ungheria". "Anche le brave persone prendono decisioni sbagliate", ha aggiunto il premier in relazione alla grazia concessa dall'ex presidente a un uomo condannato per favoreggiamento in un caso di pedofilia. Orban ha speso qualche parole anche per Judit Varga, ex ministra della Giustizia, che dopo essersi dimessa lo scorso anno avrebbe dovuto candidarsi alle Europee ma ha deciso di fare un passo indietro in seguito alla vicenda della grazia presidenziale, un fatto che la vede direttamente coinvolta. Secondo Orban, le due donne hanno più dignità di tutti i leader della sinistra messi insieme perché hanno avuto il coraggio di dimettersi.(Vap)