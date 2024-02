Europee: Borghi (Iv), organizzare riformisti che sognano Stati Uniti d'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bel confronto oggi a Torino tra culture riformiste, liberali e popolari sul futuro dell'Europa. "Le prossime elezioni europee avranno un bipolarismo chiaro: gli europeisti riformisti da un lato e i sovranisti nazionalisti dall'altro". Lo scrive su X Enrico Borghi, capogruppo di Italia viva al Senato. "Sui temi della geopolitica, del modello economico, del futuro della democrazia ci sono letture e proposte opposte tra questi due campi. E il nostro compito è quello di organizzare lo spazio dei riformisti che sognano gli Stati Uniti d'Europa, ripartendo dal pensiero perché in politica senza la motivazione storica-culturale non si fa nulla. E per capire anche l'urgenza della questione - sottolinea -, basta vedere il dramma dell'omicidio di Navalny. Che ci dice qual è la sfida drammatica che le autocrazie pongono, e che porta a fare una domanda: è così difficile spiegare, e capire, perché si mandano le armi all'Ucraina Cos'altro deve ancora accadere per far capire il peso della posta in gioco?". (Rin)