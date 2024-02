Iran: “New York Times”, Israele responsabile del sabotaggio di due importanti gasdotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele sarebbe responsabile del sabotaggio di due importanti gasdotti della rete del gas dell’Iran. È quanto riporta il “New York Times”, citando fonti anonime occidentali e iraniane. Mercoledì notte, 14 febbraio, due gasdotti fondamentali per l'approvvigionamento della Repubblica islamica sono stati colpiti da massicce esplosioni, interrompendo i flussi di gas. Queste condotte collegano i vasti giacimenti di gas nel sud dell’Iran con i principali centri di consumo e regioni dell’Iran centrale e settentrionale, compresa la capitale Teheran. L’Iran ha le seconde riserve di gas al mondo, pari al 17 per cento delle riserve globali. Le riserve di gas iraniano sono seconde solo a quelle della Russia. Oltre 40.000 chilometri di condotte attraversano l'Iran e servono tanto l'industria del paese quanto la popolazione durante i freddi mesi invernali. Teheran ha attribuito a dei “sabotatori” gli incidenti avvenuti contemporaneamente a centinaia di chilometri di distanza. Tuttavia, la complessiva dell’operazione suggerisce un alto livello di coordinamento e intelligence, soprattutto in un Paese pesantemente militarizzato come l’Iran. (segue) (Res)