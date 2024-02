Iran: “New York Times”, Israele responsabile del sabotaggio di due importanti gasdotti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco suggerisce che i sabotatori intendevano infliggere il massimo danno possibile all’economia iraniana, interrompendo i flussi di gas alla popolazione durante i mesi più freddi dell’anno, nel probabile intento di suscitare malcontento popolare. Teheran, da parte sua, ha minimizzato le conseguenze degli attacchi e il governo ha affermato che i servizi sono stati rapidamente ripristinati, anche se ci sono state diverse segnalazioni di interruzioni del gas in almeno cinque province dell'Iran. Secondo Francesco Sassi, ricercatore della società “Ricerche Industriali ed Energetiche” (Rie), l’evento segna un’escalation molto pericolosa nella geopolitica del Medio Oriente. “Il coinvolgimento delle forze israeliane nel sabotaggio delle infrastrutture del gas dell'Iran è di per sé una novità nella guerra ombra tra i due paesi. L’Iran probabilmente non sarà in grado di esportare gas verso la Turchia. Il sabotaggio delle infrastrutture critiche è un chiaro passo verso una conflagrazione regionale”, ha scritto Sassi su X (ex Twitter). (Res)