Roma: tentano occupazione abusiva di un appartamento a Cinecittà, denunciate 3 persone

- Hanno tentato di occupare abusivamente un appartamento nel quartiere Cinecittà di Roma. Per questo, i carabinieri hanno denunciato tre persone di 48, 23 e 46 anni. È successo la scorsa notte, quando alcuni abitanti di un condominio in via Giuseppe Chiovenda hanno allertato il 112, segnalando rumori sospetti. Sul posto, i militari intervenuti hanno sorpreso tre persone che, previo tentativo di effrazione della porta di ingresso, stavano tentando di accedere all’interno di un appartamento disabitato di proprietà dell’ente “Enasarco” del comune di Roma. Sventata l’occupazione abusiva, i Carabinieri hanno identificato e denunciato i tre, si tratta di un 48enne romano e di due uomini di 23 e 46 anni del Marocco, sul cui conto è stata inviata una informativa ipotizzando i reati di danneggiamento e invasione di edifici. Il 23enne è risultato anche colpito da un decreto di espulsione e quindi accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione per le procedure connesse all’esecuzione del provvedimento.(Rer)